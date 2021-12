Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a declarat marți, dupa ședința de Guvern, ca ordonanța de urgența care se afla pe agenda reuniunii Executivului și care prevederea angajarea a 307 demnitari si posturile aferente cabinetelor demnitarilor nu a fost adoptata. „Nu s-a aprobat o astfel de ordonanța”,…

- Guvernul a aprobat in sedinta de astazi Ordonanta de Urgenta privind implementarea formularului de intrare in țara pentru pasageri. Orice persoana care intra in Romania, cetatean roman sau strain, trebuie sa completeze acest formular cu 24 de ore inainte, pe care il va prezenta politiei de frontiera…

- Strategia pentru materialele plastice prevede atingerea obiectivului ca pana in anul 2030 toate ambalajele din materiale plastice introduse pe piata Uniunii Europene sa fie reutilizabile sau reciclabile cu usurinta. Astfel Directiva 904/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea…

- “Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica planul sau de actiuni pentru anul 2022”, anunta ANCOM. In cursul anului 2022, ANCOM va revizui si actualiza o serie de acte normative si decizii, ca urmare a transpunerii in legislatia…

- Senatorii au adoptat miercuri Ordonanța de Urgența ce se refera la administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura și factura electronica in Romania. Pentru a deveni lege, trebuie sa treaca insa și de Camera Deputaților și sa fie promulgata de…

- Premierul Janez Jansa a provocat un scandal uriaș in UE, dupa ce a postat un mesaj controversat pe contul sau de Twitter. Oficialul a postat o imagine in care miluardarul George Soros apare alaturi de mai mulți europarlamentari. In comentariul sau, premierul sloven a susținut ca „sunt marionetele lui…

- Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a inclus in PNRR o serie de proiecte despre care nu s-a vorbit nimic in spațiul public. Scanarea rapida a albiilor minore Unul dintre aceste proiecte “secrete” transmise la Bruxelles și menționat in anexa de 767 de pagini la…

- Guvernul a aprobat astazi, in ședința, și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii rețelelor de comunicații electronice. Proiectul urmeaza sa fie dezbatut in Parlament in…