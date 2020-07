Conform sursei citate, este vorba despre: - refacere si modernizare drum comunal calamitat DC 87 Vermes Valeapai in comuna Vermes (jud. Caras Severin) - 1.554.581,98 lei; - refacere si consolidare DS 21 din catunul Bontu Mare, sat Coltu Petrii, comuna Siriu (jud. Buzau) - 491.052,88 lei; - consolidare DC 75 Odaia Bursucani din comuna Grivita (jud. Vaslui) - 114.388,31 lei; - refacere drumuri comunale in comuna Aricestii Zeletin (jud. Prahova) - 375.723,41 lei; - reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Bacani (jud. Vaslui) - 128.969,96 lei; - lucrari de punere…