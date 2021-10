Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 3 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.265.827 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 2.163 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.129.096 de pacienți au…

- Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.187.773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 657 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.096.136 de pacienți au fost declarați…

- Autoritațile au confirmat luni 1.849 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea unui numar redus de teste - 22.032. In ultimele 24 de ore au murit 46 de pacienți infectați, in vreme ce numarul pacienților internați la ATI a crescut cu 33 pana la 633. 10 din pacienții de la Terapie Intensiva…

- Romania, a doua zi consecutiva cu peste 2.000 de noi cazuri COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2.079 de cazuri noi de COVID-19 și 28 de decese, au anunțat autoritațile miercuri. Crește numarul bolnavi internați pe ATI la 470. Marți au fost raportate 2.033 de cazuri noi de COVID-19 și peste…

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, perioada in care au fost raportate și 33 de decese, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana vineri, in Romania au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu…

- OFICIAL| 868 cazuri noi și 19 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 269 de oameni internați la ATI 868 cazuri noi și 19 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 269 de oameni internați la ATI Duminica, 29 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- OFICIAL| 595 cazuri noi și 14 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 153 de oameni internați la ATI OFICIAL| 595 cazuri noi și 14 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 153 de oameni internați la ATI Joi, 19 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- Cod PORTOCALIU de vijelii! Afla cum trebuie sa procedezi din ghidurile “Fii pregatit” elaborate de DSU. Intra pe Platforma Naționala de Pregatire pentru Situații de Urgența “FII pregatit” și consulta ghidurile aflate la rubrica Fenomene Meteo Extreme. Afla cum sa reacționezi la apariția, in timpul și…