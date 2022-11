In prezent, Programul Romania-Ucraina finanteaza 66 de proiecte, cu o valoare totala de 65,9 milioane euro, din care 51,8 milioane euro sunt fonduri nerambursabile. Proiectele vizeaza atat investitii in infrastructura, cat si achizitia de dotari, schimburi de experienta si instruiri comune ale partenerilor din cele doua state participante, precizeaza Ministerul Dezvoltarii. Pana la data reuniunii, au fost platite beneficiarilor 38 milioane euro, constand atat in prefinantari, cat si in plati finale pentru proiectele care si-au incheiat deja activitatile. In cadrul reuniunii, a fost discutat si…