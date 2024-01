Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a transmis, luni seara, precizari cu privire la cererea de majorare a limitei din bugetul deja alocat institutiei pentru luna ianuarie, dupa ce liderul USR, Catalin Drula, a acuzat ca s-a cerut deja suplimentarea bugetului, Institutia precizeaza ca limita aprobata de Ministerul…

- ”Ministerul Afacerilor Interne nu a solicitat un buget suplimentar, ci a solicitat o majorare de limita din bugetul deja alocat ministerului. Concret, Ministerul Finantelor Publice a alocat o limita de buget pentru luna ianuarie, limita care nu a avut insa in vedere numarul pensionarilor inregistrate…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a solicitat recent guvernului suplimentarea plafonului pentru plata pensiilor militare in ianuarie. Pensiile militare ale MAI costa bugetul de stat 1,5 mld. euro anual, adica aproape 8 mld. lei, relateaza Ziarul Financiar.1,5 miliarde de euro anual costa in 2024…

- Marcel Ciolacu a taiat „masiv” din banii destinați inzestrarii armatei romane pentru a alimenta Fondul de Rezerva al guvernului, a acuzat marți deputatul USR Claudiu Nasui, care a adaugat ca banii din respectivul fond au fost folosiți pentru plata pensiilor speciale.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 4 ianuarie, la inceputul sedintei de Guvern, ca primul angajament din acest an este catre pensionari, astfel ca de maine, 5 ianuarie, incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%.„Chiar daca avem in fata un an electoral deosebit de important, mi-as dori sa nu promitem…

- Ministerului Muncii a anuntat cand vor fi livrate pensiile in ianuarie 2024. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale anunta ca pensiille in ianuarie 2024, se va face incepand de vineri, respectiv 5 ianuarie. Ministerul Muncii si Casa de Pensii au prezentat miercuri calendarul platii pensiilor in…

- Dupa ani de așteptare, primii pași pentru ca țara noastra sa devina membru al spațiului Schengen au fost facuți. Incepand cu luna martie a anului viitor, Romania va intra in spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Nicolae Ciuca: „Cel mai important proiect de țara, dupa ce am devenit membri…

- Curtea Constituționala a decis ca foștii parlamentari raman cu pensiile speciale. Judecatorii susțin ca eliminarea pensiilor speciale nu se aplica retroactiv. Judecatorii Curții Constituționale au decis cu puțin timp in urma ca un drept caștigat nu poate fi luat printr-o lege, asta inseamna ca legea…