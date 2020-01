Ministerul de Interne al Ucrainei deschide o anchetă pentru urmărirea ilegală a ambasadoarei americane Ministerul de Interne al Ucrainei a precizat ca politia ancheteaza nerespectarea secretului corespondentei si al convorbirilor telefonice ale diplomatei acreditate la Kiev din 2016 pana in 2019. Decizia de a efectua o investigatie a fost luata dupa ce in Statele Unite au fost publicate dialoguri intre un lobbyist si cetateanul american de origine ucraineana Lev Parnas, considerat asociat cu Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Trump. Parnas pare sa sugereze ca ambasadoarea concediata de presedinte este urmarita.



Ancheta din Ucraina urmareste sa stabileasca daca au fost incalcate…

Sursa articol si foto: rtv.net

