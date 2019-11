Stiri pe aceeasi tema

- Premiera unui film despre doi dansatori care se indragostesc a fost intampinata cu proteste homofobe in Georgia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Douazeci si sapte de persoane au fost arestate in capitala Tbilisi si doi politisti au fost raniti in timp ce pazeau cinematograful unde rula drama "Si…

- Mii de pompieri au protestat marți în capitala Franței, Paris, nemulțumiți de veniturile scazute, iar forțele de ordine au fost nevoite sa intervina cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa, informeaza Mediafax citând France 24. Potrivit aceleiași surse, manifestațiile au început pașnic,…

- Deputatul Pro Romania Victor Ponta a ironizat-o pe Viorica Dancila in plenul reunit al Parlamentului, spunand, printre altele, ca, deși moțiunea de cenzura ar trebui sa dea jos un Guvern, acum nu are ce sa inlature de la guvernare, pentru ca Executivul nu mai exista. „Este o moțiune intr-adevar foarte…

- Atacul cibernetic a inceput marti seara, a precizat un purtator de cuvant al Primariei din Jerez de la Frontera, o localitate din provincia Andaluzia, care nu a dorit sa precizeze insa valoarea sumei cerute de hacker. Tehnicienii de la serviciul informatic din cadrul primariei acestui oras cu peste…

- Cel mai puternic muson care a lovit India in ultimii 25 de ani a omorat peste 1.600 de oameni din iunie, potrivit datelor guvernamentale citate de Aljazeera. Autoritațile se lupta și in prezent cu inundații masive in doua state din nordul țarii, in timp ce sinistrații se plang ca nu ii ajuta nimeni,…

- Ziarul Unirea PERCHEZIȚII in mai multe județe din țara, intr-un dosar de corupție la RAR. La acțiune participa și Brigada Operatiuni Speciale Alba Iulia Printr-un comunicat al Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, se precizeaza ca procurorii din Sibiu, Valcea și Mureș efectueaza…

- Candidatura lui Giorgi Gakharia a fost anuntata la televiziune de presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Bidzina Ivanisvili.Nominalizarea, care urmeaza sa fie validata de un parlament larg dominat de Visul Georgian, nu ar trebui sa insemne decat o formalitate, scrie AFP,…

- Un incendiu a izbucnit duminica dupa amiaza in incinta ambasadei Romaniei la Bagdad. Intreg personalul a fost evacuat, relateaza Romania TV. Un incendiu a izbucnit in cladirea ambasadei Romaniei in Bagdad, a anuntat Ministerul de Interne al Irakului. Echipele de aparare civila lupta cu incendiul care…