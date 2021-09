Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,35% din PIB dupa primele opt luni din acest an, de la 2,89% din PIB dupa sapte luni, insa soldul negativ este in scadere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Executiei bugetare publicate luni de Ministerul Finantelor, dupa primele…

- Execuția bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 39,36 mld lei (3,35% din PIB) in scadere, fața de deficitul de 54,77 mld lei (5,19% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, informeaza luni Ministerul Finanțelor. Aceasta…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, a anuntat joi, 26 august, Ministerul de Finante.”Execuția…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor.…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor,…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,81 miliarde de lei (2,96% din PIB) in scadere fata de deficitul de 45,17 miliarde de lei (4,28% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Acest rezultat a fost realizat in conditiile…

- Deficitul bugetului general a crescut la 2,96% din Produsul Intern Brut dupa prima jumatate a acestui an, de la 2,29% din PIB la finalul lunii mai, insa fata de perioada corespunzatoare din anul precedent soldul negativ este in scadere, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor. „Executia…