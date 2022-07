Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare au dezbatut, miercuri seara, pachetul fiscal propus de Ministerul de Finanțe. Totul in contextul modificarii Codului Fiscal. Noile masuri, printre care se numara și introducerea impozitului global, urmeaza sa fie adoptate in zilele viitoare. Iata care sunt taxele care…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala. Legea…

- Ministerul de Finanțe propune, intr-un proiect de Ordonanța de Urgența, amanarea ratelor la banci timp pe maxim noua luni pentru persoanele fizice ale caror cheltuieli au crescut cu 25% și pentru firmele ale caror rezultate au scazut cu 25% in ultimele luni. Profesorul Mircea Coșea a susținut luni,…

- Deputatul PNL, Florin-Alexandru Alexe s-a remarcat in permanența prin intervențiile sale legislative care au ca efect sprijinirea cetațenilor pentru accesul la servicii de calitate și prețuri reale. Amendamantul din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii aduce modificari și completari la Legea…

- Ministrul antreprenoriatului si turismului, Daniel Cadariu, a declarat, joi, ca in mandatul sau au fost repuse in circuit tichetele de vacanta pentru sectorul bugetar si a mentionat ca in programul de investitii din turism vor fi prioritare domeniul schiabil si turismul balnear. „Am adoptat, Guvernul,…

- De astazi au intrat in vigoare noile prevederi legale privind protecția animalelor. Astfel, sancțiunile vor fi mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora, anunța Poliția Romana. Conform noilor prevederi, se dubleaza și chiar tripleaza cuantumul amenzilor contravenționale…

- Au fost platite toate drepturile salariale angajaților din sistemul de educatie, a anunțat, luni seara, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, dupa ce Ministerul de Finanțe a anunțat sambata intarzieri parțiale la plata.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 13 mai 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, precum și pentru modificarea și completarea unor…