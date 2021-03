Stiri pe aceeasi tema

- Testele anale pentru depistarea Covid-19 sunt obligatorii in China pentru strainii care sosesc in țara relateaza The Times. Cu toate acestea un reprezentant al departamentul de control epidemiologic din districtul Daxing din Beijing susține ca nu sunt obligatorii pentru toate sosirile internaționale…

- Franța va organiza in a doua jumatate a lunii martie doua concerte-test, la Paris și Marsilia, cu scopul de a realiza un ”model rezilient” pentru lumea spectacolului, in contextul pandemiei, a anunțat ministrul Culturii, Roselyne Bachelot, potrivit G4Media, care citeaza Le Figaro. Experimentelevor fi…

- Parintii vor trebui sa isi dea acordul cu privire la testarea anti-COVID a copiilor in unitatile de invatamant, iar pentru aceasta va exista un formular special ce va putea fi descarcat de pe site-urile Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii. Este vorba despre teste rapide antigen, care se…

- Elevii și profesorii cu simptome COVID vor fi testați cu teste rapide antigen. Acestea vor fi distribuite prin DSP. Elevii care vor merge de luni la scoala nu au nevoie de adeverinta medicala de la medicul de familie, iar copiii si profesorii cu simptome specifice COVID vor fi testati cu teste antigen,…

- ”Va exista pe pagina Ministerului Educației și a Ministerului Sanatații un formular tip pentru exprimarea acordului pentru testare. Recomandarea este sa le completeze cat mai repede. Este important, pentru ca doar testand putem sa pastram pe toata lumea in siguranța”, a spus Vlad Voiculescu , ministrul…

- Elevii care in timpul orelor ausimptome de Covid-19 vor fi testați. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat ca aceasta este una dintre regulile care se vor aplica in cazul in care din 8 februarie școlile se vor redeschide. Se vor utiliza teste antigen rapide. Le pot…

- La ora actuala, o singura instituție de invațamint general din țara, dar și 68 de clase activeaza la distanța din cauza carantinei. Potrivit ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, numarul elevilor testați pozitiv cu COVID-19 este de 132, iar 1776 elevi au fost plasați in regim de autoizolare.…

- Elevii sa fie testați anti-COVID saptamanal, vor sindicatele. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant a spus la Europa FM ca Romania ar trebui sa urmeze exemplul altor țari și foloseasca testele rapide pentru a depista daca elevii au coronavirus: „Am vazut ca in alte țari posibil…