- Aparatorul buturilor dinamoviștilor, Adnan Golubovic, a luat contact cu capitala Romaniei și este impresionat de un aspect al capitalei Romaniei, mai ales ca este musulman.Adnan Golubovic, 27 de ani, este unul dintre jucatorii noi sosiți la Dinamo București, unul dintre granzii Romaniei, reveniți pe…

- Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede ca Derby de Romania trebuia sa se joace pe un stadion mai mare. De maine, spune el, ne concentram pe meciul din Conference League, scrie Rador.„Important este ca am castigat in derby si asta ne da elan pentru meciul urmator, din Europa. Am jucat acest…

- Localitatea Tușnad Bai a fost aleasa in proiectul implementat de Asociatia GeoEcologice Accent și WWF Romania care iși propune sa o transforme intr-un „oraș smart bear”, unic in țara și Europa, relateaza Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Targu Mureș. Colaborarea intre cele doua organizații…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va fi probabil cea mai mare din Europa si posibil chiar la nivel global, a declarat miercuri presedintele BVB, Radu Hanga, in cadrul conferintei "Reindustrializarea Romaniei 2023". "Uitandu-ma si la tendinte, vedem o evolutie foarte buna. Adica…

- Ucraina a primit curent electric din Romania, in seara de 27 maiCompania Ukrenergo informeaza ca atacul rusesc din noaptea de sambata spre duminica nu a provocat noi daune infrastructurii energetice a rețelelor principale de pe teritoriul Ucrainei, relateaza Rador. CITESTE SI Creionul daruit…

- Autoarea și cercetatoarea britanica Noreena Hertz a vizitat recent Romania. A vorbit pentru publicul Libertatea despre prietenie, singuratate și despre cum partidele populiste folosesc izolarea noastra.Nu crede in „prietenii lejere”, fara responsabilitate: „Ma ingrijoreaza ce inseamna pentru noi, ca…

- Vicepremierul Guvernului Crimeii, reprezentantul permanent al republicii pe langa președintele Rusiei, Gheorghi Muradov, a declarat, intr-un interviu acordat Agentiei RIA Novosti, ca Statele Unite ale Americii, in persoana consilierului președintelui american, Jake Sullivan, prin cuvinte de aprobare…

- Ziua Europei, sarbatoarea anuala a pacii și unitații in Europa, va fi marcata și anul acesta, la Targoviște, data de 9 Mai fiind o zi importanta pentru Uniunea Europeana, constituita in 1954 și, in egala masura, și pentru Romania, care din 2007 este membra cu drepturi depline. Astfel, marți, 9 mai,…