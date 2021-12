Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a promis ca va face ordine in instituția pe care o conduce, dar și in cele subordonate acesteia. Prima victima este Bela Vaida, director general la Agenția Naționala de Zootehnie ”Prof. Dr. GK Constantinescu” (ANZ), a carui detașare temporara inceteaza…

- Cu toate ca multa lume se intreaba ce rol mai au Direcțiile pentru Agricultura Județene (DAJ), instituții aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, in continuare se fac anjagari, fiind vacante nu mai puțin de opt posturi de director executiv in țara, la acest moment. Concursurile vor avea loc…

- Sumele alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) pentru plata ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, in perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, au fost suplimentate cu 176 milioane lei, pana la 569 milioane lei, potrivit unei Hotarari de Guvern. Fondurile…

- Postul de director general la Agenția Domeniilor Statului (ADS) ramane in continuare vacant, dupa ce la concursul din data de 6 septembrie toți cei trei candidați au fost declarați respinși. La acest moment, nu se știe cand va fi organizat un nou concurs, conducerea instituției fiind asigurata de o…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) reia tradiția targurilor de toamna. In perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021 va avea loc in curtea de la sediul instituției „Targul Produs in GAL”, in cadrul evenimentelor de sarbatorire a unui deceniu de cand a fost lansat in Romania Programul…

- Plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor este prelungita pana la sfarșitul anului 2022, a anunțat Ministerul Agriculturii, intr-un proiect de hotarare de Guvern, publicat in dezbatere pe site-ul oficial. Astfel, acest ajutor se va plati pentru tot anul 2022. „Luand in considerare perioada…

- Ioan Dobrotchi este noul președinte al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultura (ANPA), incepand cu data de 20 septembrie, funcție ocupata prin concurs. Acesta il inlocuiește pe Marian Lixandru, care nu a mai fost interesat de post, urmand sa ramana consilier in cadrul instituției, dupa cum…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Legea a fost votata in parlament la inceputul lunii, stabilindu-se ca prevederile…