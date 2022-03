Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat ca vrea sa mentina integritatea fizica a fabricii de zahar de la Ludus in vederea continuarii activitatii prin intermediul altor potentiali investitori sau direct de fermierii interesati, in conditiile in care Grupul Tereos, care…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a avut luni, 28 martie 2022, o discutie in format online cu reprezentantii sectorului sfecla de zahar. Dialogul cu fermierii cultivatori de sfecla de zahar si cu reprezentanti ai Patronatului Zaharului si ai Federatiei Cultivatorilor de…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a avut miercuri, 23 martie 2022, o prima intalnire de lucru cu reprezentanți ai cultivatorilor de cartofi, membri ai Federației Naționale – CARTOFUL, precum și cu conducerea Clubului Fermierilor Romani, cu scopul de a discuta masurile de…

- Fermierii vor avea la dispoziție prin Programul Rural Invest un plafon de garantii in valoare de 2,5 miliarde de euro, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu. Cu ajutorul acestui program, fermierii pot sa cumpere terenuri agricole, parti sociale pentru companiile care…

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarare prin care fermierii romani vor primi de la bugetul de stat 1.200 de lei in acest an pentru fiecare scroafa din rasa Bazna si Mangalita. Pentru anul 2022, este alocata suma de 640.000 lei, care se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a organizat marți, 15.02.2022, in sistem de videoconferința, cea de-a treia reuniune a Comitetului Consultativ Tematic pentru elaborarea Planului Național Strategic 2023-2027. Adrian CHESNOIU, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a coordonat lucrarile…

- George Sava, fost prefect al județului Buzau și secretar – general adjunct la Ministerul Agriculturii pe vremea ministrului Petre Daea, a fost numit director general al Agenției Domeniilor Statului (ADS) prin ordin de ministru. De altfel, ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, anunțase recent ca a…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, propune crearea unui grup de lucru “e-transport” care sa monitorizeze transporturile de bunuri de pe teritoriul Romaniei printr-un nou sistem electronic national, masura avand in vedere reducerea evaziunii fiscale pentru domeniul legume-fructe. Adrian Caciu s-a intalnit,…