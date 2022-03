Ministerul Agriculturii a trecut sub controlul… Ministerului de Interne

Stiri pe aceeasi tema

- Omul impus de baronul PSD de Olt, Paul Stanescu, in fruntea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a facut saptamana trecuta o mutare extrem de controversata la una din entitațile cheie aflate sub tutela acestui minister. Printr-un ordin al ministrului Adrian Chesnoiu, șeful…

- La hotelul lui Ștefan Mandachi din Suceava s-a nascut, in urma cu doar puțin timp, primul copilaș cu statut de refugiat. Este o fetița sanatoasa care s-a grabit un pic sa vina pe lume. Practic, mamei, care intenționa sa plece de aici, de la noi, in Polonia, i s-a rupt apa, in timp ce statea liniștita…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a demis ieri pe președintele UDMR al Administrației Fondului de Mediu (AFM), Arpad Lorand Fulop, și in locul sau a fost numit un apropiat al europarlamenatrului PSD Rovana Plumb. De ieri, AFM este condusa de catre targovișteanu Laurențiu Adrian Neculaescu, un apropiat al Rovanei…

- Fuziunea prin absorbție dintre PNL și PMP aripa Tomac a intrat oarecum in impas ca urmare a unor negocieri punctuale. Potrivit informațiilor noastre, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat la inceputul acestei saptamani liderului PNL Florin Cițu printre alte și controlul total asupra Societații Naționale…

- Noi detalii surprinzatoare si socante au iesit la suprafata in cazul politistului care a ucis o fetita pe trecerea de pietoni si a bagat in spital o prietena a acesteia. Agentul nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei, ci a ajuns in poliție prin incadrare din sursa externa.…

- In loc sa ajute, tehnologia mai mult incurca la Giurgiu, acolo unde sistemul informatic cu care lucreaza Direcția locala de Taxe și Impozite a determinat inchiderea ghișeelor instituției. An de an, primele zile lucratoare din ianuarie aduc cozi la ghișelele Direcției de Taxe și Impozite, acolo unde…

- In aceasta ultima saptamana din 2021, premierul Nicolae Ciuca a urmat modelul predecesorului sau, Florin Cițu, și a continuat seria investițiilor ”cadou” pentru baronul PNL de Suceava, Gheorghe Flutur. Investiția de circa 9.000.000 de euro la Putna Printr-o hotarare de Guvern, premierul a reaprobarea…

- Noul ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale impus de baronul PSD Paul Stanescu, fostul polițist Adrian Chesnoiu, va avea in echipa sa un fost secretar de stat in acest minister extrem de controversat. Potrivit informațiilor noastre, Daniel Botanoiu, fost secretar de stat din era Dragnea-Daea,…