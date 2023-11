Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Islanda ca Departamentul de Protectie Civila si Managementul Situatiilor de Urgenta islandez a declarat stare de urgenta din cauza pericolului de eruptie vulcanica in zona Sundhnjukagigar,…

- Autoritatea islandeza de Protectie Civila a declarat stare de urgenta in urma unei serii de cutremure care ar putea anunta o eruptie vulcanica iminenta, transmite sambata agentia DPA, potrivit Agerpres.Activitatea seismica este concentrata in sud-vestul Peninsulei Reykjanes si sugereaza ca ar putea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze dinspre inspre Republica Polona prin Republica Slovacia ca autoritatile locale au prelungit perioada controalelor la frontiera terestra, pana la data de 22 noiembrie 2023, actiune ce…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde vineri sunt asteptate perturbari ale zborurilor, din cauza unei greve de 24 de ore. Totodata, la Roma este programata o greva in transportul public local.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Turcia ca autoritatile turce au anuntat ca, in noaptea de 22 august, in regiunea Canakkale, in apropierea satului Kayadere, situat in centrul acestei regiuni, a izbucnit un incendiu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa se deplaseze in Statele Unite ale Americii ca autoritațile locale au declarat stare de urgența in sudul Californiei, din cauza furtunii tropicale Hillary.

