Minimarket din Bascov, deschis după ora 21.00. Polițiștii au sesizat ITM In cadrul acțiunilor de verificare a respectarii dispozițiilor legale in vigoare cu privire la prevenirea raspandirii infectarii cu virusul SARS Cov-2, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au constatat faptul ca, un agent economic (minimarket) de pe raza de competența funcționa, dupa ora 21.00, contrar dispozițiilor HG 856/2020. Astfel, polițiștii au pus in vedere administratorului societații și lucratorului comercial sa respecte programul orar de funcționare și sa inchida magazinul. Totodata, documentația intocmita cu ocazia verificarilor a fost inaintata catre Inspectoratul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

