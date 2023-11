Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare.

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei a devenit campioana mondiala sambata seara, invingand in finala competiției disputate in Emiratele Arabe Unite naționala Kazahstanului, dupa prelungiri și lovituri de departajare.Naționala a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal in emiratul Ras…

- Romania și Kazahstan disputa, sambata, de la ora 18.00, finala Campionatului Mondial de minifotbal, competiție gazduita de Emiratele Arabe Unite. In semifinale, echipa țarii noastre a trecut, vineri, de Ungaria cu 3-0, iar Kazahstan a invins Azerbaidjanul cu 3-2. Romania, de 6 ori campioana europeana,…

- Echipa Romaniei s-a calificat in premiera in finala Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 3-0 (1-0), vineri, in semifinale.

- Echipa Romaniei s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), joi, dupa ce a invins formatia gazda cu scorul de 2-0.Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Andrei Gabriel Sumalan (2) si Andrei Cosmin Balea (19), potrivit Agerpres.…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).

