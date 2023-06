Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 iunie 2023, sala mare a Consiliului Județean Bacau va fi gazda festivitații de incheiere a Campionatului școlar intrajudețean de atitudine ecologica “Vrem sa avem un viitor – RECICLAM DEEE”. Obiectivul principal al proiectului a fost promovarea importanței colectarii selective a deșeurilor…

- Intre 7 și 11 iunie, la Suceava se va derula turneul final al campionatului național de handbal destinat junioarelor IV. In competiție intra 16 echipe cu jucatoare de 12-13 ani, printre care și cea a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de Florin Ciubotariu. Partidele se vor disputa in…

- Turneul final al Cupei Tymbark junior-ONSS, disputat in Capitala in perioada 25-28 mai, i-a avut in prim plan pe elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Bacau care au avut o prestație laudabila in urma careia s-au incununat cu titlul de vicecampioni. Parcursul echipei, a fost unul plin de…

- Juniorii 2 ai clubului CSS Bacau, antrenați de profesorul George Calin, s-au calificat in al doilea an consecutiv la turneul final speranța ce se va disputa intre 14 – 18 iunie. Duminica, baieții au disputat ultimul meci din cadrul grupei Speranța, pe teren propriu, impotriva echipei LPS Braila, ce…

- Sportiva pregatita de Dorin Cruceanu la CSM Bacau, Giulia Mihai s-a incununat din nou campioana naționala, in timp ce colegele sale de club, Malina Lupu și Giulia Cimpoieșu au cucerit bronzul. O alta judoka antrenata de profesorul Cruceanu, dar la SCM, Denisa Chiticaru s-a laureat vice-campioana Super-reușita…

- In perioada 10-14 mai, la Tulcea se desfasoara Turneul final al Campionatului national de volei – Divizia Sperante, masculin. Cele opt echipe au fost impartite in doua grupe: Grupa A: CSM Bucuresti, CSS Zalau, LPS Suceava, CSS Blaj; Grupa B: CSS Dream Team Tulcea, CSS 2 Baia ...

- Intr-o mișcare surprinzatoare, organizatorii Campionatului Național de Qwan Ki Do au decis sa aduca o noua ambulanța “inovatoare” la evenimentul programat in Bacau pe 6 și 7 mai. Potrivit declarației lui Dan Marcel Babliuc, de la Crucea Roșie Bacau, ambulanța era necesara pentru a asigura siguranța…

- O noua competiție șahistica organizata de inginerul bacauan Radu Hanga și gazduita de Arena Mall. Daca in ianuarie a fost loc pentru „Cupa de Iarna”, acum, in aprilie, pe cele 64 de patrațele și-a croit calea „Cupa Iepurașului”. La turneul derulat saptamana trecuta au participat 58 de copii, jucandu-se…