- Australia si Japonia s-au calificat sambata la turneul final al Billie Jean King Cup dupa ce au trecut de Mexic, respectiv de Kazahstan, informeaza AFP.La Brisbane, Australia, cu Samantha Stosur debutand in ipostaza de capitan nejucator, a invins Mexicul cu 4-0.

- Romania și Ucraina se intalnesc vineri și sambata in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Duelul dintre cele doua naționale are loc pe zgura verde de la Racquet Park Drive din Amelia Island, Fernandina Beach (Florida, SUA). Ana Bogdan va juca primul meci cu Lesia Tsurenko, potrivit…

- Simona Halep nu va juca pentru Romania in disputa cu Ucraina din Billie Jean King Cup, din cauza unor probleme medicale, dar va fi gata sa revina pe teren in ceva mai mult de o saptamana. Se pare ca sportiva noastra a acceptat un wild-card la turneul WTA 250 de la Rouen (Franta). Cel mai probabil, Simona…

- S-A STABILIT… Barladul va gazdui turneul final al Campionatului Național de rugby rezervat juniorilor 2 – Under 18. Turneul va fi organizat de CSȘ Barlad și se va desfașura in perioada 27 mai – 5 iunie. CSȘ Barlad U18 se afla pe primul loc in clasamentul regiunii Moldova, cu 19 puncte, fiind urmata…

- Radu Albot a inregistrat o noua victorie in competiția de categoria challenger desfașurata in orașul francez Lille. Tenismenul din Republica Moldova s-a calificat deja in sferturile de finala. Olandezul Gijs Brouwer s-a dovedit a fi un adversar ușor pentru Radu Albot, care a intimpinat mici dificultați…

- Irlandeza Joy Neville, prima femeie care a arbitrat la o Cupa Mondiala masculina de rugby, se va retrage la Turneul feminin al celor Sase Natiuni, a anuntat marti World Rugby, scrie AFP. Joy Neville, in varsta de 40 de ani, a fost responsabila cu arbitrajul video (TMO) la cinci meciuri din faza grupelor…

- Emma Raducanu (296 WTA) a fost eliminata in turul al doilea la turneul WTA de la Abu Dhabi, dupa ce a fost invinsa in doua seturi de Ons Jabeur (locul 6 WTA), scor 6-4, 6-1. La finalul partidei, tunisianca a avut cuvinte de lauda la adresa jucatoarei britanice de origine romana. ...