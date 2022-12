Minicozonaci cu nucă Ingrediente Pentru aluat: 900 g faina; 300 g margarina; 3 oua; 50 g drojdie; 8 linguri zahar; 1 cana lapte. Pentru umplutura: 500 g nuca macinata; 100 ml lapte; 5 linguri de zahar; 5 albusuri de ou; 3 plicuri zahar vaniliat. Mod de preparare Pentru aluat, se freaca margarina cu faina, se adauga ouale, zaharul si drojdia dizolvata in putin lapte cu zahar; se amesteca bine si se lasa la crescut circa 30 minute. Intre timp, pregatim umplutura. Cele 5 albusuri le batem bine, adaugam zaharul, apoi nuca macinata pe care o adaugam treptat, amestecand usor. Dupa ce a crescut aluatul, il framantam pana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

