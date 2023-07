Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul meci din Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024, echipa naționala a Estoniei s-a confruntat cu cea a Moldovei intr-un meci plin de acțiune. Partida s-a desfașurat la Arena European Games Park, din orașul Baku, Azerbaidjan, transmite Federația Moldoveneasca…

- Fotbal pe plaja. Echipa din Moldova și cea din Azerbaidjan s-au intalnit intr-o confruntare incitanta pe Arena European Games Park, in orașul Baku, astazi, 5 iulie, in Grupa A a turneului de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024 din Emiratele Arabe Unite (EAU). Astfel, Moldova a reușit…

- Dupa obținerea onorabilului loc 6 la Jocurile Europene 2023, care au avut loc in Cracovia-Malopolska, Polonia, echipa naționala de fotbal pe plaja a Moldovei iși incepe miercuri, 5 iulie, parcursul in turneul de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024 din Emiratele Arabe Unite (EAU),…

- Dupa obținerea locului 6 la Jocurile Europene 2023, care au avut loc in Cracovia-Malopolska, din Polonia, echipa naționala de fotbal pe plaja a Moldovei iși incepe miercuri, 5 iulie, parcursul in turneul de calificare pentru Cupa Mondiala de Fotbal pe Plaja 2024 din Emiratele Arabe Unite (EAU), in Baku,…

- Mijlocasul croat Luka Modric si-a prelungit cu un an contractul cu formația spaniola Real Madrid, pana la 30 iunie 2024. Modric, in varsta de 37 de ani, a refuzat o oferta consistenta venita din Arabia Saudita si a decis sa ramana la Real Madrid, club la care s-a transferat in 2012 de la formatia engleza…

- Alcoolul nu va fi vandut in niciunul dintre locurile de desfașurare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice de anul viitor de la Paris, conform presei franceze.In conformitate cu o lege care dateaza de peste 30 de ani, alcoolul este interzis pe stadioanele sportive, insa organizatorii Cupei Mondiale…

- Dezvaluire dupa 12 ani de la CM de fotbal feminin: Jucatoarele suedeze, obligate sa-si arate organele genitale pentru a dovedi ca sunt femeiJucatoarele suedeze au fost nevoite "sa-si arate organele genitale pentru doctor" la Cupa Mondiala de fotbal feminin din 2011 pentru a dovedi ca sunt femei,…

- Ministrul tineretului și sportului, Eduard Novak, a trimis o scrisoare deschisa Elisabetei Lipa, președinta Federației Romane de Canotaj, in care adreseaza felicitari lotului de canotaj care a adus acasa mai multe medalii de la Campionatele Europene de Canotaj din Slovenia.De asemenea, ministrul…