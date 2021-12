Ca și in cazul colegilor de la celelalte doua cariere, minerii din Cariera Jilț Sud sunt in sala de apel sau langa utilaje, refuzand sa inceapa munca.Angajații Complexului Energetic Oltenia cer sa fie deblocata legea de reducere la 52 de ani a varstei de pensionare in minerit și energie.Parlamentarii puterii au discutat, vineri, la sediul Prefecturii Gorj, cu liderii sindicali și au cerut un termen- luna februarie-pana la care o inițiativa legislativa depusa de PSD, trecuta de Senat, ar urma sa fie promulgata.La finalul discuțiilor, liderii sindicali s-au declarat dezamagiți, in condițiile in…