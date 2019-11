Minerii de la Paroşeni şi Uricani au suspendat protestul şi au ieşit din subteran Potrivit liderului Sindicatului 'Huila', Laszlo Domokos, hotararea a fost luata dupa ce un proiect de ordonanta de urgenta s-a aflat, in prima lectura, la sedinta de Guvern din 6 noiembrie, in forma propusa de reprezentantii minerilor. Documentul se afla acum in circuitul de avizare si urmeaza sa fie prezentat in urmatoarea sedinta de Guvern. "Apreciind asigurarile date de reprezentantul Executivului, potrivit carora in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, OUG va fi adoptata, totul cumulat cu intalnirea ce a avut loc dupa sedinta de Guvern intre domnul ministru al Economiei, Energiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „ ELCEN are stocurile de combustibil necesare si indeplineste conditiile tehnice pentru a asigura o iarna linistita bucurestenilor. Conducatorii Administratiei Publice Locale sa nu politizeze subiectul si sa trateze serios si responsabil problema RADET”, a afirmat joi Virgil Popescu, ministrul Economiei,…

- Noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, vine cu o informatie proasta pentru milioane de romani. El a vorbit despre planurile sale privind pretul la gaze si energie electrica. Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa…

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, a declarat, miercuri, ministrul PNL al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Dorim…

- Premierul Ludovic Orban a dat un semnal, miercuri, investitorilor din sectorul energetic, precizand ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra. El a fost prezent la preluarea mandatului de ministru al Economiei,…

- Prima ședința a Cabinetului Orban. Pe ordinea de zi: reducerea numarului de ministere de la 24 la 16 și rezolvarea situației minerilor blocați in subteran Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de…

- 'Din discutii s-a desprins concluzia ca in situatia in care va trece Guvernul Orban, atunci la dispozitia acestuia va fi lasata documentatia necesara pentru emiterea unui act normativ prin care sa poata fi acordate veniturile de completare. Daca nu va trece, atunci, in sedinta de Guvern de miercuri…

- ​Ministrul desemnat al Economiei. Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a subliniat ca viitorul guvern va lansa o noua ediție a programului Start-Up Nation și a dat câteva indicii despre cum va fi modificat și dimensionat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…