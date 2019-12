Stiri pe aceeasi tema

- Rico888 lanseaza piesa „Obnoxious” in cadrul proiectului THE SESSION. „De obicei, scriu versuri de fiecare data cand am inspirație, nu conteaza cat e ceasul sau unde sunt, pur și simplu notez cuvintele și apoi construiesc de acolo. Pentru aceasta melodie, am scris versurile pe loc, la studio. Eu și…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- Cezar Guna lanseaza „Scorpion”, o melodie inspirata din trairile sale, in cadrul seriei THE SESSION, in care artiștii Global Records iși exprima propria identitate artistica prin intermediul unor piese de suflet. „ descrie o stare in care știi ca ești prins, dar din care nu vrei sa scapi. Fetele scorpion,…

- Dupa ce Coca Cola a lansat prima compilație de muzica disponibila exclusiv pe sticle și doze, piese din playlistul Unity Traks se lanseaza pe YouTube și in magazinele digitale piese. 5 artiști au inregistrat melodii special pentru aceasta campanie, fiecare dintre ei avand astfel ocazia sa transmita…

- Valeria Stoica, artista de muzica indie-pop, originara din Republica Moldova, care a fascinat lumea artistica prin prezentele ei boeme din clipuri si concerte si a carei muzica este difuzata de radiouri din strainatate lanseaza „Empty Air”, o piesa despre dragostea de viata si bucuria prezentului. „Uneori…

- Carmen de la Salciua iși lanseaza sora mai mica, Daniela, in muzica și vor lansa cat de curand prima lor piesa impreuna. Aceasta se va bucura de tot sprijinul surorii sale celebre! Mulți știu ca indragita cantareața de muzica de petrecere are o sora mai mica. Aceasta se numește Daniela Racolța (26 de…

- Vanotek surprinde cu o noua piesa care se numește ”Take Me” și este in colaborare cu Myata, o artista de succes din Ucraina. Piesa a fost compusa de Minelli, Vanotek, Alexandra Tirtirau și produsa de Vanotek. Videoclipul are un vibe retro, al anilor 80, iar piesa consolideaza sound-ul Vanotek, atat…