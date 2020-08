Stiri pe aceeasi tema

- Cu aproximativ o saptamâna înaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit în strada la un miting al opozitiei joi la Minsk, relateaza vineri dpa si France Presse, potrivit Agerpres. Svetlana Tihanovskaia, o novice în politica, a mobilizat aproximativ…

- Joe Biden, care va purta culorile Partidului Democrat in fata republicanului Donald Trump la alegerile prezidentiale din Statele Unite, a declarat vineri ca primeste informatii de la serviciile de informatii si ca i s-a transmis ca Rusia continua sa incerce sa se amestece in scrutinul programat pentru…

- Biserica Ortodoxa Rusa a cerut luni autoritatilor turce sa dea dovada de "prudenta", declarandu-se "ingrijorata" de dorinta afisata de presedintele Recep Tayyip Erdogan de a reconverti fosta bazilica Hagia Sophia din Istanbul intr-o moschee, informeaza AFP. Intr-un comunicat, patriarhul rus Kirill…

- Serbia doreste sa continue sa aiba relatii echilibrate cu Occidentul, Rusia si China, in timp ce incearca sa adere la Uniunea Europeana si sa ajunga la o rezolvare a problemei legate de Kosovo, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-un interviu acordat joi Reuters inaintea alegerilor…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, in aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Luna trecuta,…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters.Cinci persoane au murit marți la un spital din St Petersburg…

- Rusia a inregistrat, vineri, pentru a sasea zi consecutiv mai mult de 10.000 de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus, dintre care mai mult de jumatate au fost depistate la Moscova unde masurile au fost prelungite pana la 31 mai, scrie AFP. Numarul total al cazurilor este de 187.859,…

- Statele Unite nu si-au exprimat disponibilitatea de a extinde Noul tratat START, datand din 2010, in timpul discutiilor recente dintre Moscova si Washington, a declarat vineri Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. Intr-o convorbire…