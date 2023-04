Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a acordat marti Serbiei un grant de 610 de milioane de euro pentru construirea unei linii de tren de mare viteza intre Belgrad si Nis, astfel incat durata unei calatorii intre cele doua orase se va reduce la 100 de minute, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Vantul puternic si furtuni de zapada au dus la inchiderea unor drumuri si la intreruperea alimentarii cu energie electrica a peste 25.000 de locuinte in Serbia, in timp ce copacii prabusiti au afectat traficul in tarile vecine Croatia si Muntenegru, transmite duminica Reuters, potrivit Agerpres.…

- Premierul kosovar Albin Kurti a declarat joi ca ar accepta crearea unei asociatii a municipalitatilor populate de kosovarii sarbi, ceea ce le-ar oferi acestora o anumita autonomie, daca Serbia va recunoaste independenta Kosovo, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Bulgaria a demarat miercuri lucrarile de constructie la interconectorul de gaze cu Serbia, o conducta care va permite livrarile de gaze non-rusesti spre Serbia si va consolida securitatea aprovizionarii cu gaze in Europa de Sud-Est, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak l-a concediat duminica din guvern pe ministrul fara portofoliu si presedintele Partidului Conservator Nadhim Zahawi dupa ce o investigatie independenta a descoperit o incalcare grava a Codului ministerial, relateaza Reuters, DPA si AFP. Fii la curent cu cele…

- Kosovo si Serbia trebuie sa decida pana in martie daca accepta planul international de normalizare a relatiilor bilaterale, in caz contrar urmand sa suporte consecinte din partea Uniunii Europene si a Statelor Unite, a declarat miercuri emisarul european Miroslav Lajcak televiziunii Klan Kosova din…

- Elon Musk a declarat luni, in instanta, ca era sigur ca avea sprijin din partea finantatorilor sauditi pentru a lua Tesla in privat, in 2018, el aparandu-se impotriva afirmatiilor ca a fraudat investitorii, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a raspuns duminica la comparatiile dintre el si Rasputin, care l-a tratat pe fiul ultimului tar de hemofilie, spunand ca treaba lui nu este sa stopeze sangerarea, ci sa verse sangele inamicilor Rusiei, informeaza Reuters, citat de Agerpres.…