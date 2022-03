Stiri pe aceeasi tema

- Fanfara militara ucraineana canta ”Don't worry, be happy”, in orașul Odesa, unde pe strazi totul a fost fortificat. Militarii așteapta atacul rusesc, dar sunt optimiști și au spiritul de lupta viu.

- Managerul Operei Nationale Romane din Iasi, Andrei Fermesanu, a informat, luni, ca doi dintre artistii Teatrului Academic National de Opera si Balet din Odessa au cerut sprijin artistilor ieseni, fiind asteptati sa vina sa lucreze la institutia ieseana, conform Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Conducerea Operei Nationale Romane din Iasi a anuntat ca este gata sa-i sprijine pe artistii Teatrului Academic National de Opera si Balet din Odessa, oferindu-le posibilitatea de a-si desfasura activitatea la Iasi. Potrivit unui comunicat de presa, conducerea Operei iesene a trimis o adresa catre Teatrul…

- Un elicopter militar rus a fost lovit de forțele ucrainene joi, in regiunea Kiev, anunța Anton Gerashchenko, consilierul ministrului afacerilor interne din Ucraina. Elicopterul a aterizat forțat in Hostomel, rețiunea Kiev. Militarii din elicopter au fugit și sunt urmariți de forțele ucrainene. Ministerul…

- Mii de ucraineni increarca sa treaca din Ucraina in Republica Moldova, speriati, dupa ce Rusia a inceput atacuri masiva impotriva Ucrainei. Sunt cozi uriase la mai multe puncte de trecere a frontierei. Sute de masini asteapta in coloana, in vama Palanca. Cel mai probabil, autoturismele vin din orașul…

- Smaranda Draghici - Paslaru, una dintre cele mai cunoscute si apreciate soprane ale Teatrului National de Opera si Balet „Oleg Danovski" din Constanta, a incetat din viata. Cantareata si-a pastrat pana la final gratia si surasul, in ciuda faptului ca a dus o lupta grea cu o boala nemiloasa. Solista…

- Magia sarbatorilor de iarna a cuprins intregul Orașel de Craciun Orange. Pentru mai mult de o luna, scuarul Teatrului Național de Opera și Balet „Maria Bieșu” s-a transformat intr-un loc in care distracția și buna dispoziție sunt la ele acasa.

- Daniela Vladescu, soprana care din anul 2006 detine functia de conducere a Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, Constanta implineste astazi frumoasa varsta de 65 de ani.Daniela Vladescu s a nascut pe 10 decembrie 1956, in Bucuresti. Viata a purtat o pe scena devenind o soprana…