Militarii rusi se ucid intre ei pe campul de lupta, aceasta fiind cauza pentru cea mai mare parte a pierderilor suferite de Armata Rusa in Ucraina in ultimele luni, sustine un comandant pro-rus, potrivit Daily Mail. Alexander Khodakovsky, liderul asa-numitului Batalion Vostok al Republicii Populare Donetk, a declarat ca 60- din pierderile de pe front de la caderea Mariupolului, in luna mai, s-au produs dupa ce militarii rusi s-au atacat intre ei. Khodakovsky a spus ca militarii rusi si-au bombardat colegii pentru ca nu pot folosi sisteme electronice pentru ghidarea rachetelor sau au pus mine in…