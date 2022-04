Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile militare ruse controleaza in prezent 80% din regiunea Lugansk aflata in estul Ucrainei, a declarat pe Telegram seara trecuta guvernatorul regional Serhii Haidai.Acesta a spus ca Rubijne si Popasna din regiunea Lugansk sunt ‘partial’ sub controlul Rusiei. Sunt lupte intense de saptamani intregi.…

- Trupele ruse si-au concentrat atacurile asupra orasului-port si a otelariei Azovstal, ambele scene ale unor batalii crancene de zile intregi.Rusia amenintase anterior cu anihilarea trupele baricadate in otelarie, daca acestea nu se predau. Ucrainenii au ignorat un ultimatum rusesc de a depune armele…

- Seful republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a afirmat luni, 11 aprilie, ca un atac va fi declansat nu numai asupra Mariupolului, ci si asupra capitalei Kiev si a altor orase ucrainene. Intr-un videoclip postat luni dimineata pe canalul sau Telegram, Kadirov a precizat ca va "elibera complet (regiunile…

- „In cursul zilei, ocupantii au bombardat infrastructuri civile la Balaklia, Pesocin, Zolociv si Dergaci. In prezent, stim despre zece persoane ucise, printre care un copil, si 11 ranite”, a declarat Oleg Sinegubov pe Telegram.El nu a oferit alte detalii despre aceste „grele bombardamente” ale armatei…

- "Principalele eforturi ale invadatorilor rusi continua sa se concentreze pe capturarea Mariupolului, ofensiva in zona orasului Izium (situat pe raul Donet, in regiunea Harkov) si spre zona Donetk", in estul Ucrainei, mentioneaza raportul citat."In ultimele 24 de ore, pe teritoriul regiunilor Donetk…

- Cel putin zece persoane au fost ucise marti, in tiruri ruse vizand orasul Severodonetk, in estul Ucrainei, anunta miercuri, intr-un comunicat postat pe Telegram, un reprezentant al regiunii administrative Lugansk, potrivit AFP.

- Un incendiu a izbucnit vineri la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporijie, situata in sud estul Ucrainei.Din primele informatii, fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul orasului, Dmitri Orlov, pe in contul sau Telegram, informeaza EFE si Reuters, citate de Agerpres.rola scurt…

- Mai multe decese au fost raportate pe fondul luptelor intre fortele armate ucrainene si separatistii din estul tarii, la o zi dupa ce Rusia a recunoscut independenta regiunilor Donetk si Lugansk, transmite dpa, scrie AGERPRES.