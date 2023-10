Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…

- Atacurile din Israel au inceput la ora 06:30, iar sirenele de alarmare au inceput sa sune. Ana Baniciu și Raluka sunt printre cei aflați in vacanța in Israel, mai precis in Tel Aviv, in acest moment. Ana Baniciu și Raluka au calatorit in Israel cu speranța de a trai experiențe memorabile, dar liniștea…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Hamas terorizeaza Israelul de decenii. Ioana Dumitrescu și Mihai Florea au realizat un reportaj despre viața la granița cu Gaza, in 2007. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci decat din rau in mai rau.

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…

- Israelul a dezvaluit marti noul sau tanc Barak pentru Corpul Blindat al Fortelor Terestre, o platforma echipata cu inteligenta artificiala, senzori, radar si camere mici, scrie Monitorul Apararii și Securitații, care citeaza defensenews.com.