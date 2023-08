Invocand amenintarea unei interventii militare din partea blocului regional vest-african, Nigerul si-a inchis duminica spatiul aerian, dupa ce pucistii au respins un termen limita pentru repunerea in functie a presedintelui destituit al tarii, relateaza Reuters. Mai devreme, mii de sustinatori ai juntei s-au strans pe un stadion din Niamey, capitala tarii, salutand decizia de a nu ceda presiunilor externe de a ceda pana duminica in urma preluarii puterii la 26 iulie. Lovitura de stat, a saptea in Africa Centrala si de Vest in decurs de trei ani, a zguduit regiunea Sahel. Avand in vedere bogatiile…