Militari ucraineni înarmați, capturați după ce au intrat ilegal în România Autoritațile romane de frontiera au capturat militari ucraineni inarmați, intr-un incident aparent provocat de o trecere ilegala a frontierei in apropiere de Vișeul de Sus. Mai intai, mai mulți cetațeni ucraineni au fost depistați de polițiștii de frontiera maramureșeni, dupa ce au trecut ilegal granița și au ajuns in zona Valea Vaserului. Ei au fost imediat reperați de polițiștii romani și, ulterior, duși la sediul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeul de Sus, pentru a fi audiați și identificați. Ucrainenii spun ca au trecut in țara noastra fugind din calea razboiului. Ei au cerut azil in… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Crimeea raporteaza in dimineața de joi un atac masiv al forțelor armate ucrainene in zona. Se pare ca ucrainenii ar fi atacat cu noua drone chiar in centrul din Crimeea.„Pentru aceasta seara și dimineața, noua drone au fost inregistrate deasupra teritoriului Republicii Crimeea:…

- Cinci cetateni straini transferati din Austria si Germania, in baza Regulamentului Dublin, au fost luati in custodie de autoritatile din Romania pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrari.Potrivit unui comunicat al IGI transmis…

- Statul roman a schimbat de la 1 mai programul de ajutorare a refugiaților ucraineni, iar noile condiții au pus pe drumuri oamenii. Intre condiții, aceștia trebuie sa aiba acum un cont bancar deschis in Romania, sa iși inscrie copiii la școala și sa fie angajați sau sa iși caute de munca. Refugiații…

- Un avion polonez la bordul caruia se aflau și polițiști de frontiera romani, ce efectua o misiune de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, a fost interceptat, vineri, de un avion rusesc de vanatoare de tip Suhoi Su-35. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii Naționale (MApN)…

- In data de 23 aprilie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 853 persoane, cu 167 autoturisme. Din cele 853 persoane 533 sunt cetațeni ucraineni. In data de 23 aprilie 2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației…

- Comisia Europeana sprijina Romania in vederea asigurarii unui acces mai rapid la servicii esențiale pentru cei care fug din Ucraina din cauza atacului neprovocat al Rusiei. Printre... The post Asigurarea unui acces mai rapid la servicii esențiale pentru ucrainenii refugiați in Romania appeared first…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat luni seara, la Antena 3, ca se teme pentru siguranța sa fizica și pentru unele acțiuni ale autoritațile din Romania, dupa ce acesta afirma ca nu exclude sa fie „eliminat fizic” in scandalul presupuselor intalniri pe care nimeni nu le-a probat cu serviciile secrete…