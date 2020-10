Militari musceleni în Forţa Alianţei Atlantice Conducerea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, din cadrul careia Romania face parte incepand cu anul 2004, a acceptat doua structuri militare romanești pentru integrare in cadrul Forței Consolidate de Raspuns a NATO, in perioada 2020-2022. Este vorba despre o companie a Batalionului 30 Vanatori de Munte ”Dragoslavele” Campulung și de o echipa de control aerian […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

