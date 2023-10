Militanții Hamas sunt încă pe teritoriul Israelului: Nu am terminat încă de scanat Purtatorul de cuvant al IDF, contraamiralul Daniel Hagari spune ca armata nu poate exclude inca posibilitatea ca teroriști palestinieni sa fie inca pe teritoriul israelian de la infiltrarea din 7 octombrie. „Nu am terminat inca de scanat [zona de frontiera Gaza]”, spune el. Hagari spune ca aseara, trupele au gasit și au arestat un „terorist epuizat” care incerca sa se intoarca in Gaza. Nu au existat noi infiltrații in Israel in ultimele zile, potrivit IDF. Hagari spune ca IDF continua intre timp sa se pregateasca pentru „urmatoarele etape” ale razboiului impotriva Hamas,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane, relateaza DPA. Inregistrarea video arata spitalul Al Ahli…

- "Am informat familiile a 199 de ostatici", a declarat, luni, Daniel Hagari, un purtator de cuvant al armatei, la o conferinta de presa, relateaza Agerpres care citeaza AFP.El a afirmat ca "eforturile cu privire la ostatici sunt o prioritate nationala", adaugand ca "armata si Israelul lucreaza zi si…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Purtatorul de cuvant principal al Forțelor de Aparare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat ca armata a recaștigat controlul asupra graniței cu Gaza, dupa ce teroriștii Hamas au aruncat in aer secțiuni ale gardului de frontiera in timpul atacului de sambata dimineața, transmite The…

- Crearea unui stat palestinian este "cea mai credibila" solutie la razboiul dintre Israel si Hamas, a afirmat luni, 9 octombrie, Moscova, prin vocea ministrului rus de externe, care a avertizat asupra unui risc "ridicat" de intrare in conflict a unor "terte forte", relateaza AFP, potrivit Agerpres.Serghei…

- Purtatorul de cuvant al fortelor de aparare israeliene, Daniel Hagari, a declarat luni dimineata ca Israelul "controleaza" toate comunitatile din tara si ca in acest moment nu exista lupte in interiorul Israelului, dar a avertizat totodata ca este posibil sa existe inca militanti Hamas pe teritoriul…

- Militanții Hamas continua sa fie prezenți pe teritoriul Israelului, dupa cum recunoaște poliția israeliana, iar pentru a-i elimina din cladirile deținute, este necesara distrugerea acestora, așa cum s-a intimplat cu secția de poliție din Sderot. Canalul de Telegram "Не надо бла-бла" scrie despre acest…

- Aripa militara a gruparii Hamas a transmis ca luptatorii sai sunt inca implicați in confruntari intense in mai multe locuri din Israel.Comunicatul, transmis duminica de Brigazile Qassam, menționeaza ca luptele continua in mai multe zone care se invecineaza cu Fașia Gaza, inclusiv Ofakim, Sderot,…