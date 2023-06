Milioanele de pe șevaletele contemporanilor Arta contemporana a devenit o opțiune tot mai atractiva pentru colecționarii și investitorii din Romania, oferind bucurie estetica și un potențial de creștere valorica. In ultimii ani, arta contemporana romaneasca a ajuns un subiect de discuție frecvent in lumea investițiilor, fiind un nou segment cu un impresionant potențial de creștere financiara intr-un timp relativ scurt ori macar mediu. Diversificarea portofoliului, potențialul de creștere a valorii ori pasiunea personala sunt doar cateva dintre motivele care stau la baza alegerii artei contemporane, care aduce venituri impresionante noilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campioni la creștere economica: Romania, printre tarile UE cu cea mai mare performanța in primul trimestru Campioni la creștere economica: Romania, printre tarile UE cu cea mai mare performanța in primul trimestru Romania se numara printre statele UE cu cea mai mare crestere economica in primul trimestru…

- Raportul APIA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in primele patru luni din acest an arata o noua creștere puternica. Autoturismele “electrificate” au o creștere de 29,4%, realizand o cota de piața de 20,4%.Conform datelor Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din…

- In luna aprilie au fost construite 33.879 de mașini in Romania, potrivit celor mai noi date oferite de ACAROM. Asta se traduce printr-o scadere de 15.26% fața de aprilie 2022, atunci cand au fost produse 39.982 de automobile in țara noastra. Dintre toate mașinile construite in aprilie, 22.080 de unitați…

- In luna aprilie au fost inmatriculate 9865 de mașini noi, potrivit celui mai recent buletin statistic realizat de ACAROM. Astfel, piața auto din țara noastra a crescut cu 16.48% in aprilie fața de aceeași perioada din 2022. De asemenea, in primele 4 luni ale lui 2023 au fost inmatriculate 46.831 de…

- „In școli și in familie trebuie sa recunoaștem ca nu se face suficienta educație legata de ceea ce inseamna alimentație sanatoasa și care ar fi alimentele pe care copiii nu ar trebui sa le consume. Și iarași ne intoarcem la fast-food, la alimente bogate in grasimi, cum sunt chipsurile, diverse tipuri…

- Aeroportul Internațional Henri Coanda din București a ajuns mai scump decat Charles de Gaulle din Paris.O dovedește o fotografie postata pe contul sau de Facebook de europarlamentarul roman Vlad Gheorghe.Astfel, daca in aeroportul din Romania o sticla de suc Coca-Cola la 0,5 l costa…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,8% in 2022, pana la unul 2,4% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,7%.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest an o crestere medie anuala de 10,5%, dupa un avans…

- SmartBill, liderul de piața din Romania pentru soluții de softuri financiar-contabile, aniverseaza anul acesta 16 ani de activitate. Platforma a ajuns la un ecosistem de peste 85.000 de clienți, companii mici și mijlocii, care anual factureaza mai mult de 23 de miliarde de euro. In 2023, SmartBill a…