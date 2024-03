Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ungar a ratificat luni aderarea Suediei la NATO, ultima etapa pentru aceasta tara nordica ce si-a exprimat dorinta de a adera la Alianta Nord-Atlantica dupa declansarea de catre Rusia a invaziei in Ucraina in urma cu doi ani, relateaza AFP. Candidatura Suediei a fost aprobata cu o majoritate…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, a propus marți ca Parlamentul sa se reuneasca in ședința pe 26 februarie pentru a vota privind aderarea Suediei la alianța NATO. Formațiunea lui Viktor Orban, care are o majoritate covarșitoare in Parlament, a anunțat ca va vota in favoarea aderarii, relateaza…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a concendiat, joi seara, pe șeful militar al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, cei doi avand o disputa de mai multe saptamani. Posibilitatea demiterii lui Zalujnii a fost una dintre temele principale in ultimele saptamani, in condițiile unei…

- Troleibuzele cumparate pentru locuitorii municipiului Balți vor fi scutite de taxe vamale. Parlamentul a votat in a doua lectura un proiect de lege privind introducerea in Republica Moldova a unor unitați de transport electric.

- Vot favorabil dat de Parlamentul ucrainean in favoarea legalizarii folosirii cannabisului in scopuri medicinale, la solicitarea activiștilor și susținatorilor masurii in vederea tratarii persoanelor ranite sau traumatizate de razboiul impotriva Rusiei. In favoarea proiectului de lege au votat 248 de…

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu a salutat sambata, 16 decembrie, adoptarea de catre parlament a unei noi strategii de securitate nationala, prima dupa 12 ani, care solicita ancorarea tarii alaturi de aliatii sai occidentali si identifica Rusia drept o amenintare, relateaza agenția Reuters,…

- Bilanțul atacurilor Hamas din Israel de la 7 octombrie este de 1.139 de persoane decedate, inclusiv aproximativ 700 de civili, circa 70 de straini și 36 de copii, conform informațiilor furnizate de AFP vineri.