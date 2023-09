”Suntem unul dintre cei mai mari investitori la SpaceX”, a spus Baron, care este un consilier apropiat al lui Musk si are o investitie de lunga durata in compania de masini electrice Tesla. De asemenea, se pare ca Baron a investit 100 de milioane de dolari ca parte a preluarii platformei de socializare X, fosta Twitter, de catre Elon Musk. Firma sa, Baron Funds, a cumparat actiuni la SpaceX, care este o companie privata, din 2017, potrivit raportului trimestrial al investitorului, din martie. Reuters a relatat in noiembrie ca SpaceX era in discutii pentru a atrage finantare externa, constand in…