Miliardarul Ion Țiriac: "Eu oameni săraci încă n-am văzut!" Ion Țiriac (84 de ani), unul dintre cei mai bogați oameni din Romania, a declarat ca el nu a vazut oameni saraci."Bogația, saracia... Niște noțiuni pe care in ziua de astazi nu prea le avem. Eu oameni saraci inca n-am vazut!", a spus omul de afaceri.Acesta are o avere estimata la 1,75 miliarde de euro.

