Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana a condamnat vineri Teheranul sa plateasca 180 milioane de dolari corespondentului Washington Post, Jason Rezaian, care a petrecut un an si jumatate in inchisorile iraniene, relateaza France Presse.

- Cele doua parti au depus, vineri seara, acte la o curte de justitie din New York prin care cereau anularea cazului in care erau cerute daune, informeaza The Hollywood Reporter. Nu au fost dezvaluiti termenii intelegerii. Allen a dat in judecata compania in luna februarie. El a sustinut ca Amazon nu…

- Acesta a fost acuzat pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil. Procurorul statului New York, Letitia James, a atacat fundatia si pe administratorii acesteia in anul 2016, afirmand ca Trump a folosit aceasta organizatie in scopuri personale si nu pentru actiuni…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentand daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP. Procurorul statului New York a atacat fundatia…

- Un juriu din Pennsylvania a condamnat luni compania Johnson & Johnson sa plateasca despagubiri de 8 miliarde de dolari pentru faptul ca nu a avertizat ca unul dintre medicamentele sale folosite in psihiatrie determina creșterea sanilor la barbați, scrie AFP.

- Cantareața americana Ariana Grande, in varsta de 26 de ani, a dat in judecata o companie de moda. Artista cere despagubiri de 10 milioane de dolari. Ariana Grande acuza compania Forever 21 ca i-a folosit imaginea fara acordul ei, pentru a-și promova produsele. Ariana Grande a depus plangere luni la…