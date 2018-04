Miliardarul german Karl-Erivan Haub, dat disparut de mai multe zile in Alpii elvetieni

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea…

- Suparat din cauza salariului mic, un postas din Poirino, Italia, nu a mai livrat corespondenta timp de aproape trei ani. In aceasta perioada, postasul a strans 400 de kilograme de scrisori pe care le-a pastrat acasa, arata Corriere della Sera. Totul a iesit la iveala dupa ce in urma…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, un hectar fiind vandut, in medie, cu putin sub 2.000 de euro, incomparabil mai putin decat valoreaza hectarul in Olanda, putin peste 60.000 de euro. Olanda a avut in anul 2016 cel mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea…

- Cativa cercetatori australieni au creat prima baterie reincarcabila cu protoni. Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice. Oamenii de stiinta care au luat parte la acest…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- In luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat. La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…