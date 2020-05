Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul pe Twitter al lui Elon Musk, care a șters 13 mld. dolari din capitalizarea bursiera a gigantului Tesla. Ce a scris miliardarul Actiunile producatorului de automobile electrice Tesla au scazut vineri cu 9%, dupa ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter ca pretul acestora este prea mare,…

- Pentru prima data in istorie, prețul petrolului american este la valori negative, de minus 6, minus 7 dolari pe baril. Cotatia barilului de petrolul a scazut extrem de puternic și a ajuns la cel mai redus nivel din martie 1999 incoace. Petrolul Texas (WTI) a inregistrat luni o prabusire istorica de…

