- Bao Fan, președintele și directorul general al China Renaissance, o banca de investiții și o firma de private equity cu sediul la Beijing, nu a putut fi contactat in ultimele zile, au precizat joi reprezentanții companiei, transmit BBC și CNN , citate de Hotnews. Bao Fan este un broker de tranzacții…

- Un iaht de lux detinut de oligarhul rus Dmitri Mazepin, care a fost confiscat in temeiul sanctiunilor UE, a disparut in mod misterios dintr-un port de pe insula italiana Sardinia in aceasta vara. Aldabra, nava de 22 de metri detinuta de Dmitri Mazepin, a fost vazuta ultima data pe insula italiana in…

- Se dau lupte grele la Consiliul JAI dupa ce Austra și-a anuțat decizia de a bloca accesul Romaniei și Bulgariei in Schengen. Un jurnalist acreditat la JAI susține ca Germania și Luxemburg amenința Austria cu blocarea accesului Croației in Schengen in cazul in care austriecii vor bloca Romania și…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, ca este nevoie de o decizie din punct de vedere politic in ceea ce priveste aderarea la Schengen care sa intareasca solidaritatea europeana si nu sa o slabeasca, aratand ca in Consiliul JAI de joi Austria ar

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, iși menține dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informațiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul miniștrilor de interne din

- Comisia Europeana a prezentat vineri o propunere de armonizare a infracțiunilor penale și a sancțiunilor pentru incalcarea masurilor restrictive ale UE, iar Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi va avea de jucat un rol in acest nou mecanism. Propunerea Comisiei , care mai trebuie aprobata…