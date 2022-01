Stiri pe aceeasi tema

- ​Români în Kazahstan: Ce a mai ramas din comunitatea deportata în secolul XX ● Am întrebat zece elevi ce fac cu banii de bursa: meditații, naveta sau își ajuta parinții ● Spiritul AUR, cazul Djokovic și sindromul delirant al țarilor rastignite ● Dumitru, Raiffeisen: Este…

- Iacata, stimati telespectatori, ca noul an ne-a adus in prim-plan, gratie retelelor sociale, si figuri noi din zona politichiei vechi iesene. Figuri noi, vorba vine, caci sunt tot cei vechi, dar, iata, parca intineriti peste noapte. Figuri in care,dupa cum v-ati putut da seama, apare fostul suptprifect…

- In octombrie 1918 un grup de profesori și elevi de la Liceul „Petru Rareș” a inființat Asociația Sportiva Ceahlaul, primul club sportiv din Piatra Neamț. Ce s-a intamplat dupa știu majoritatea iubitorilor fotbalului și a istoriilor locale ( cateva amanunte aici ). In acest moment exista o echipa, Clubul…

- Dacia a vandut in 2021 aproape 100.000 de mașini noi persoanelor fizice din Franța, depașind pentru prima data atat Renault, cat și Peugeot, relateaza BFM Business . Anul acesta, Dacia a vandut francezilor mai multe mașini noi decat orice alt producator. O premiera pentru marca romaneasca, care din…

- Florin Piersic, legenda teatrului și cinematografiei romanești, iși petrece sarbatorile acasa, la Cluj. Iși incarca bateriile pentru o noua serie de spectacole caci, in ianuarie 2022 va urca iar pe scena. Este și luna in care venerabilul artist va implini 86 de ani. ”Va fi al 1.225-lea spectacol!” Simbol…

- Grupul Renault este pus pe fapte mari, mai ales dupa ce prezenta noul SUV concept Dacia. In afara de design-ul total schimbat, care va fi regasit in producția de serie, cel mai important aspect modificat este logo-ul. Tot conceptul vizual al viitorului logo Dacia a fost creat de proaspata achiziție…

- Cererea crescuta de echipamente de protecție, in pandemia de coronavirus, a adus inca și mai mare presiune intr-o problema globala deja scapata de sub control, poluarea cu plastic, arata un studiu recent, realizat de mai mulți profesori de la Universitatea Nanjing, China, și Universitatea din California,…

- La aproape 19 ani de la debutul în NBA, LeBron James continua sa fie unul dintre cei mai importanți jucatori ai francizei. Actualmente la Los Angeles Lakers, starul american a dezvaluit care este secretul longevitații sale în cea mai importanta competiție baschetbalistica a planetei. Ajuns…