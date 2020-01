Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Juan Guaido, pe care in jur de 50 de tari il recunosc drept presedinte al Venezuelei, s-a deplasat duminica in Columbia pentru a se intalni cu seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, relateaza AFP si Reuters. "Deja sunt in Columbia", a anuntat Guaido pe Twitter, multumindu-i presedintelui…

- Civili inarmati au atacat miercuri un convoi de autovehicule in care se aflau politicieni venezueleni de opozitie care se indreptau spre parlament, o actiune care se inscrie in eforturile din ultimul timp ale presedintelui Nicolas Maduro de a-l impiedica pe liderul opozitiei Juan Guaido sa prezideze…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a lansat un apel marti compatriotilor sai sa manifesteze joi, vineri si sambata impotriva lui Nicolas Maduro, la cateva ore dupa ce a depus juramantul ca presedinte al Parlamentului pentru al doilea mandat de un an, relateaza AFP. "A sosit vremea…

- Juan Guaido, impiedicat de politie sa intre in hemiciclu, a fost reales presedinte al Parlamentului venezuelean de catre deputatii opozitiei, intr-un vot organizat in sediul unui ziar, dupa ce un ales rival a revenicat postul cu sustinerea opozitiei chaviste, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Jur…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a recunoscut duminica ca nou presedinte al parlamentului pe Luis Parra, deputat din partea opozitiei, rival al liderului Juan Guaido, informeaza AFP. Luis Parra s-a autoproclamat in aceasta functie cu sprijinul parlamentarilor chavisti in cadrul unei sedinte…

- Armata braziliana a suplimentat vineri numarul militarilor de la granița cu Venezuela, la doar o zi dupa descoperirea a cinci soldați venezueleni care dezertasera în Brazilia, informeaza Mediafax, citand Reuters. Ministerul Apararii de la Brasilia a anunțat, prin intermediul unui comunicat,…

- In statul Illinois, incepand cu ziua de Anul Nou, va deveni legala posesia de marijuana in scopul consumului recreațional, transmite Reuters. Pravaliile autorizate deja sa vanda cannabis in scop medical au luat masuri speciale pentru aceasta zi in care clienții sunt așteptați in numar mare.Odata cu…

- Liderul Partidul Comunist Cubanez, Raul Castro, presedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, si presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, au transmis ca sanctiunile SUA nu fac decat sa le intareasca hotararea de a ramane uniti si de a sprijini schimbarile sociale in regiune, relateaza Reuters. …