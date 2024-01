Mijloacele de transport rutier de mărfuri, controlate în comun de AVR şi ISCTR Inspectorii Autoritatii Vamale Romane (AVR) si reprezentanti ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) au incheiat un protocol de colaborare care vizeaza efectuarea unor misiuni comune de verificare in trafic a mijloacelor de transport rutier de marfuri. „Protocolul de colaborare semnat pe 25 ianuarie reprezinta un pas important in prevenirea fraudei vamale si a evaziunii fiscale, necesitatea lui aparand si in contextul obligativitatii utilizarii sistemului national RO e-Transport. Lucratorii echipelor mobile din cadrul autoritatii vamale au acum cadrul necesar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

