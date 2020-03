Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Iasi, toate targurile de pasari, talciocurile si targurile de masini se inchid de maine, o data cu instituirea starii de urgenta. Dupa sedinta de astazi a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, coordonata de primarul Iasului, Mihai Chirica, s-a hotarit ca in pietele agroalimentare…

- Toate competițiile de scrima programate pana la data de 19 aprilie vor fi amanate din cauza epidemiei de coronavirus, dupa cum a anunțat Federația Romana de Scrima pe Facebook. "Ca urmare a...

- Anunt de ultima ora, in contextul epidemiei de coronavirus din Italia. In timp ce Raed Arafat transmitea public care sunt primele masuri luate la nivelul Romaniei, o companie aeriana a decis sa suspende toate zborurile aeriene spre nordul Italiei.

- Masuri extreme in Romania din cauza epidemiei de coronavirus! Activitatile care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor,…

- Cine nu vede ca in Timisoara transportul public merge bine cade in ridicol, crede Nicolae Robu. Sutele de biciclete, trotinete, tramvaie Armonia, dar si tramvaie vechi, in care bate vantul, arata calitatea tot mai buna a transportului public, iar cei care neaga aceasta fabuleaza, mai apreciaza primarul.…

- Sectorul turistic din Uniunea Europeana (UE) a pierdut aproape doua milioane de innoptari de la inceputul lunii ianuarie din cauza absentei chinezilor, iar aceasta presupune un cost de un miliard de euro pe luna, a declarat, luni, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, citat de EFE.…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca a reinceput operațiunea „garajiada”. Astfel, potrivit primarului Timișoarei, prima desființare de garaje din acest an a inceput pe str. Ștefan Plavaț, urmand a fi puse la pamant un numar de 77 de boxe. „Garajiada continua! Prima desființare…

- Timișorenii care nu știu inca ce sa faca in noaptea dintre ani sunt așteptați in centrul orașului. Primaria Timișoara a luat decizia de a pregati un program artistic inedit in perspectiva intampinarii anului 2020. Este vorba de un Retro Revelion, in cadrul caruia persoanele care se vor afla in Piața…