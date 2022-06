Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea lucrarilor Colterm, majorate din cauza creșterii prețurilor materialelor. Un proiect de hotarare, care va fi supus aprobarii Consiliului Local al Municipiul Timișoara vizeaza majorarea valorii investiției „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din...

- Avand in vedere lucrarile de modernizare a retelei de termoficare primar, CET HIDROCARBURI anunta utilizatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Arad, intrerupea...

- In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana Etapa II”, Colterm…

- Colterm a transmis ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura…

- Fara apa calda, marți 24 mai, intr-un cartier din centrul Timișoarei. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante...

- Desi sezonul rece a trecut, Colterm intampina probleme la reteaua primara de termoficare, dar efectueaza si lucrari de retehnologizare, fapt pentru care mii de timisoreni raman miercuri fara apa calda si apa rece. „In vederea executarii unor lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului…

- „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa II”…

- „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa II”…