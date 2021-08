Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 17 august, intre orele 9-15, Aquatim va opri furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea dintre bulevardul Cetații și strada Banul Maracine. Intreruperea e cauzata de lucrarile efectuate in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul…

Marți, 17 august, intre orele 9-15, se va opri furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea dintre bulevardul Cetații și strada Banul Maracine. Intreruperea e cauzata de lucrarile efectuate in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara,…

- Vin zile de foc pentru Romania! Meteorologii averizeaza ca urmeaza un val de caldura greu de suportat, disconfort termic ridicat si canicula. Temperaturile vor porni de 34 de grade Celsius și vor crește pana la 40 de grade la umbra. Care sunt zonele cel mai afectate.

- Inundatiile puternice din Belgia s-au soldat cu cel putin 24 de morti, conform celui mai recent bilanț publicat sambata de autoritati. Atat regele Philippe și regina Mathilde, cat și premierul Alexander De Croo și presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au mers in zonele sinistrate.

- S-a lasat cu sancțiuni drastice in ședința Biroului Politic Local al PNL Timișoara. Masurile au fost luate in urma scandalului produs la alegerile din 3 iulie. The post Macel in randul liberalilor timișoreni appeared first on Renasterea banateana .

- ANM a transmis o avertizare meteo pentru perioada 02.07.2021 ORA 10:00 – 03.07.2021 ORA 10:00. Pentru Bucuresti: Vremea va fi in general instabila și se va racori. Cerul va avea innorari accentuate, iar ziua vor fi perioade cu averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului.…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 20-06-2021Ora : 10:00Nr. mesajului:Intervalul : 20 iunie, ora 10:00 – 21 iunie, ora 02:00; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 ACTUALIZARE AVERTIZARE METEOROLOGICA…

- Joi, 27 mai, intre orele 8-16, Aquatim va intrerupe furnizarea apei in Moșnița Noua și Moșnița Veche, pentru repoziționarea conductelor DN 315mm și DN 160mm. Lucrarile fac parte din proiectul de largire la patru benzi de circulație a drumului Timișoara – Moșnița Noua. De asemenea, joi, 27 mai, intre…