Conducerea Primariei Buzau a anunțat, luni, ca va depune o sesizare la Politie dupa ce pe parcursul weekendului au fost descoperite mii de teste COVID-19 abandonate in imediata apropiere a Padurii Crang de langa municipiului. Cutiile cu teste antigen au fost descoperite de politistii locali, fara a avea date de identificare. „Ne-am confruntat cu un […]