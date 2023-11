Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas doar cateva saptamani pana la sarbatorile de iarna, iar Guvernul Romaniei vine cu vești bune pentru o anumita categorie de romani. Statul ofera vouchere in valoare de 1.000 de lei pentru tradiția porcului de Craciun. Cine sunt cei care pot beneficia de acest ajutor.

- Romanii au obligația sa iși monteze repartitoare pana la finele anului 2023. Termenul limita, care s-a amanat deja de mai multe ori, este stabilit acum la 31 decembrie 2023. Cei care nu se conformeaza risca amenzi de 1.000 de lei.Radu Opaina, președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari din…

- Tradiția taierii moțului este una dintre cele mai vechi și importante tradiții in cultura romaneasca. Aceasta practica are loc in principal in mediul rural și este legata de trecerea de la copilarie la adolescența, marcand momentul in care un baiat sau o fata devine adult. Taierea moțului copilului…

- O noua ordonanța ii sperie pe romani! Bugetarii romani nu mai primesc prime de Craciun sau al 13-lea salariu in acest an. Iata ce risca patronii care nu respecta noile masuri de austeritate venite din partea ministrului Finanțelor!

- Apar amenzi urisase pentru soferii romani care isi vor parca masina in anumite locuri necorespunzatoare. Astfel, soferii care vor parca pe locurile destinate femeilor insarcinate risca amenzi de pana la 10.000 de lei, la fel ca si cei care isi vor lasa autoturismele pe locurile destinate persoanelor…

- Reguli dure pentru anumiți romani! O noua lege aduce modificari substanțiale Codului Penal- Apar noi obligații pentru romani, iar cei care se sustrag vor fi aspru sancționați. Mai exact, noua lege prevede amenzi uriașe sau chiar inchisoarea de pana la 3 ani pentru cei care... Citește AICI…

- Mii de romani sunt vizați. Aceste fapte reprezinta infracțiune! Codul Penal prevede amenzi de sute de lei sau chiar inchisoare de la 3 luni la 2 ani pentru cei care incalca aceste prevederi.Mai exact. vor fi dur sancționați cei care...Citește AICI ce fapte va pot aduce amenzi și chiar inchisoarea…

- Legea compostului interzice arderea frunzelor uscate in propria curte, iar cei care se abat de la aceasta lege pot sa primeasca o amenda de pana la 20.000 de lei. Banii se platesc tocmai pentru nerespectarea obligației de a colecta selectiv frunzele și resturile vegetale.Nu doar frunzele sunt interzise…